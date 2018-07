SNCF, une année de galère

La panne électrique survenue vendredi 27 juillet 2018 à la gare Montparnasse vient s'ajouter à une série d'incidents ces derniers mois. Les mêmes scènes, au même endroit, se sont déroulées il y a un an, jour pour jour. Le 30 juillet 2017, la gare a été paralysée pendant trois jours en plein chassé-croisé des vacanciers après une panne sur un poste de signalisation. 50 000 voyageurs ont été pénalisés. Quatre mois plus tard, le 3 décembre 2017, un bug informatique sur un poste d'aiguillage avait laissé 20 000 usagers sans transport. Puis quelques jours plus tard, le 26 décembre 2017, c'est la gare Saint-Lazarre qui était à l'arrêt suite à une panne électrique. 2 500 voyageurs ont été impactés. En plus des problèmes techniques, la grève perlée a également perturbé la circulation des trains. Elle s'est étalée sur trois mois et a impacté des milliers de clients. Les conséquences ont été lourdes pour l'entreprise ferroviaire publique. La perte est estimée à 400 millions d'euros.



