SNCF : Une panne de courant a interrompu le traffic à la gare Saint-Lazare

A la gare Saint-Lazare à Paris, le trafic a été interrompu ce matin du mardi 26 décembre 2017 en raison d'une panne d'alimentation électrique généralisée à 9h40. Aucun train n'a pu sortir et entrer dans cette gare pendant quelque temps. Malgré une reprise progressive de la circulation, cet incident a entraîné plusieurs conséquences négatives pour les voyageurs.



