Soldats français tués au Mali : " L'option la plus sûre serait d'évoluer vers une mission de maintien de la paix"

Jean-Pierre Maulny : l'opération Barkhane est actuellement l'intervention militaire française dont le bilan est le plus lourd. Pour autant, elle n’est pas plus meurtrière que ne l’avait été l’Afghanistan dans les années 2000. Les pertes militaires françaises ont été d'un peu moins de 100 morts, soit autour d’une dizaine de morts par an. On peut dire qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur.

Selon vous, ces nouvelles pertes au sein de l'armée française peuvent-elles modifier cette stratégie ?

Jean-Pierre Maulny : Ce qui est certain, c’est que nous sommes dans un phase d’interrogation autour de ce que l’on fait et comment on prépare la suite. Vous avez d'un côté le gouvernement de transition malien qui souhaite négocier et de l'autre la France qui se trouve dans une posture délicate, parce que nous avons cette position de principe : "on ne négocie pas avec les terroristes". D'autant qu'on ne veut pas donner le sentiment qu’on se retirera sur une défaite, surtout si la situation se dégrade. À vrai dire, on le voit venir depuis des années. L'expression "c'est notre Afghanistan" ne date pas d’hier. Ce type d’action va avoir pour effet d'accélérer les réflexions sur la façon d'opérer la transition.

Pour beaucoup de spécialistes, cette guerre est ingagnable. C’est également votre avis ?

Jean-Pierre Maulny : ce qui est certain, c’est qu’on ne peut pas contrôler une zone aussi vaste avec seulement 5000 hommes. On peut éviter la chute du pouvoir de Bamako militairement parlant. On peut, dans la mesure du possible, apporter une meilleure sécurité sur le terrain. Mais en aucun cas garantir une sécurité absolue dans la région car l'on n'aura jamais les moyens humains de contrôler l'ensemble de la zone. Comme on l’a vu en Afghanistan, on sait très bien que dans ce type de conflit, la solution pour en sortir ne peut en aucun cas être uniquement militaire. Donc, il faudra bien trouver une solution politique à un moment donné. L'option la plus sûre selon moi serait d'évoluer vers une véritable mission de maintien de la paix et non plus une mission de contre-terrorisme comme c’est le cas actuellement. Ce qui permettrait également à la France de se retirer dans de bonnes conditions.