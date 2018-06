Soldes d'été : on n'attend que le soleil !

A Caen, dans le Calvados, c'est l'effervescence des préparatifs dans les boutiques, à quelques jours des soldes. Avec la météo qui fait des siennes, certains clients n'ont pas encore l'envie d'acheter. D'autres au contraire, aiment se faire plaisir et s'achètent des vêtements pour se remonter le moral. Par ailleurs, certains consommateurs comme les Normands sont habitués au climat morose. Quoi qu'il en soit, le soleil a encore une semaine pour pointer le bout de son nez et doper les soldes d'été.



