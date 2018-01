Soldes d'hiver dans les campagnes : le lien social prime !

Dans les campagnes, le premier mercredi des soldes se vit différemment. Si dans les centres villes, le lancement est souvent synonyme de grand rush, dans le Finistère, l'ambiance est assez calme. Et dans les bourgs, outre la proximité géographique, les clients viennent spécialement dans les boutiques pour créer des liens. Car commerçants et consommateurs entretiennent une véritable relation de confiance.



