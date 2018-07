Soleil, un été sous haute protection

La vague de chaleur s'est installée. Un département, le Rhône a été maintenu en alerte orange à la canicule par Météo-France. En effet, le thermomètre a atteint par endroits les 36°C. Notons que plus le rayonnement du soleil est fort, plus il est dangereux pour la peau. Alors, comment vous protégez pendant cette période ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.