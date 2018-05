De l'éveil musical au conservatoire, comment amener mon enfant vers la musique ?

• De 3 à 6 ans : développer l'imaginaire de l'enfant





Les conservatoires et écoles de musique proposent des ateliers pour les enfants seuls généralement à partir de 4 ans. Plus jeunes, dès 2 ou 3 ans, il est souvent demandé aux parents d'être présents. "Les enfants jouent avec une palette d'objets sonores tels que des petites percussions, des instruments à souffle voire à cordes adaptés aux petits. Certains peuvent être fabriqués par les enfants eux-mêmes car le but est d'éveiller tous leurs sens à l'expérience musicale", explique Chantal Grosléziat.





Il est cependant encore trop tôt pour leur faire choisir un instrument. "Le premier instrument à développer et à construire chez les enfants est l'écoute. Cet instrument nourri par la curiosité et la découverte les accompagnera tout au long de leurs études musicales. Des ateliers d'écoute ou d'exploration sonore sont proposés à nos plus jeunes élèves. Cette approche qui s’appuie sur la capacité créative des enfants permet dès le plus jeune âge d’aborder des questions sur la matière musicale et d'y répondre au travers des expériences qui forgent ce qu'on pourrait appeler la future personnalité musicale de chacun", explique Javier Gonzàlez Novales, directeur du conservatoire de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. L'établissement accueille dans sa Pépinière les jeunes de 4 à 6 ans, trois niveaux correspondant aux moyenne et grande sections de maternelle et au CP. Un programme qu'il décrit comme "une école à part entière, un lieu d'exploration artistique mêlant musique, danse et arts plastiques dans des projets communs", trois disciplines qui peuvent être distinctes dans d'autres conservatoires.