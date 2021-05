Son parcours, les anciens présidents, son combat pour la fin de vie digne : Line Renaud se confie à 20 heures sur LCI

La chanteuse et actrice est l'invitée exceptionnelle de Darius Rochebin, samedi 22 mai à 20 heures sur LCI. L'occasion pour Line Renaud de revenir sur son riche parcours, ses rencontres, mais aussi les expériences personnelles qui l'ont conduite à s'engager dans ce combat pour une fin de vie digne. "Je dis me réveille en disant merci à la vie", assure-t-elle.

Au chapitre des rencontres, les anciens présidents qu'elle a tous côtoyés, "depuis Vercingétorix", s'amuse-t-elle. Hormis Valéry Giscard d'Estaing - "un Président avec qui ça n'a pas collé, froid, antipathique", Line Renaud a entretenu de bonnes relations avec les chefs de l'État. "Le plus impressionnant" ? François Mitterrand, "le seul" qui n'avait recours à "aucun papier" pour tenir les discours lors des remises de décorations. "Le plus drôle" ? François Hollande. Jacques Chirac, "c'est mon frère", confie encore la chanteuse. Quant à Emmanuel Macron, "c'est le plus intelligent", juge-t-elle.

Line Renaud aborde des sujets plus sérieux, en particulier son combat pour l'euthanasie - elle a adressé en avril une lettre ouverte aux députés pour qu'ils en prennent l'initiative. "J'ai vu mourir Loulou (son compagnon, NDLR) dans des souffrances horribles. Quatre ans plus tard, j'ai vu partir ma mère dans d'atroces souffrances. Je me bats maintenant pour mourir dans la dignité", explique-t-elle sur LCI. Un entretien à retrouver en intégralité samedi à 20 heures sur LCI.