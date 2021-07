Covid-19 : 6 Français sur 10 favorables à la vaccination obligatoire pour tous

MESURES SANITAIRES - Selon un sondage Odoxa pour France Info, Le Figaro et Backbone Consulting, près de trois quarts des Français soutiennent la vaccination obligatoire pour les soignants, actuellement à l'étude. En outre, 6 sondés sur 10 y souscrivent pour l'ensemble de la population.

En six mois, les Français ont littéralement changé de regard sur la vaccination face à l'épidémie de Covid-19. Particulièrement sceptiques au début de la campagne, ils se sont progressivement ralliés majoritairement au principe d'une vaccination large et volontaire. Face au ralentissement du rythme de vaccination, et dans le contexte de la menace du variant Delta, ils semblent désormais plus loin et se mettre au diapason des autorités sanitaires. Au moment où l'exécutif planche sur un projet de loi visant à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants encore récalcitrants, près de trois quarts des Français se disent favorables à une telle mesure, selon un sondage Odoxa pour France Info, Le Figaro et Backbone Consulting publié jeudi. Alors que 81% des Français se disent désormais prêts à être vaccinés - le double par rapport à décembre 2020 -, ils sont ainsi 72% à soutenir l'idée d'une obligation vaccinale pour les soignants. En outre, 58% des sondés sont favorables à l'obligation pour la population générale.

Clivage générationnel

S'agissant de l'obligation vaccinale, il existe toutefois des disparités dans l'opinion, notamment en fonction de l'âge. Logiquement, les plus jeunes y sont les plus hostiles (55% des 18-34 ans ne souhaitent pas la vaccination obligatoire pour tous). Ce refus s'exprime également davantage dans les catégories populaires (52%) et, sur le plan politique, chez les électeurs du RN et de LFI (50%).

L'idée de rendre les tests PCR dits "de confort" payants pour contraindre la population à se faire vacciner est en revanche clairement rejetée par l'opinion, 56% des sondés se disant favorables au maintien de la gratuité. À noter enfin : près de 6 Français sur 10 jugent désormais l'action du gouvernement sur le plan vaccinal "efficace", "cohérente" et "menée à un bon rythme", ce qui représente un doublement des avis positifs en deux mois. Il faut dire qu'à ce jour, plus de 55 millions d'injections ont été réalisées en France.

Méthodologie : enquête réalisée en ligne les 30 juin et 1er juillet auprès d'un échantillon de 1005 Français, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

