Moins de bamboche, mais parfois plus d'alcool : comment nos habitudes ont changé après le Covid

Le monde d'après n'est pas aussi différent que certains l'espéraient. Mais la crise du Covid a bel et bien changé notre manière de vivre. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par YouGov et publié par le HuffPost. Parmi les enseignements les plus marquants, un certain assagissement : 45% des Français déclarent sortir moins qu'avant la crise du coronavirus et les confinements qui l'ont accompagnée. 51% déclarent par ailleurs limiter le nombre de convives qu'ils reçoivent, comme une réminiscence des jauges limitées un temps conseillées par les autorités.

Mais moins de sorties ne veut pas forcément dire une vie plus saine. Si 12% des sondés se couchent plus tôt qu'avant, ils sont 17% à se coucher plus tard. Et les jeunes, notamment, ont augmenté leur consommation d'alcool. C'est le cas de 27% des 18-24 ans et de 23% des 25-34 ans. Des jeunes qui sont par ailleurs plus 32% à faire moins de sport qu'avant.