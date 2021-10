Covid-19 : une majorité de salariés veut adopter le pass sanitaire et abandonner le masque en entreprise

Au bureau, mais sans masque. C'est le rêve que semble caresser une majorité de salariés à l'heure où la situation épidémique s'améliore de jour en jour, avec notamment plus de 70% de la population entièrement vaccinée. Selon un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria, la part de travailleurs ne souhaitant plus couvrir leur visage sur leur lieu de travail atteindrait ainsi 74%.

Plus en détail, ils seraient 80% de cadres, 79% d'ouvriers et 69% d'employés à souhaiter en finir avec cette mesure quand 8% des sondés se disent "totalement opposés" et 18% "plutôt opposés" à lever l'obligation de porter le masque en intérieur, révèle ce sondage réalisé auprès de 1118 personnes du 28 au 30 septembre dernier pour le Parisien-Aujourd’hui en France .

Aspirant à enfin tourner la page de la crise sanitaire, après un an et demi de protocoles sanitaires et gestes barrières imposés, 67% des personnes sondées se disent même favorables à la généralisation du pass sanitaire en entreprise, qui pour l'heure n'est pour rappel obligatoire que pour les salariés en contact avec le public. Parmi elles, 38% se disent "tout à fait" favorables et 29% "plutôt favorables".

Quel raisonnement derrière ce chiffre ? "On est dans la logique de ce qu’avait déclaré Emmanuel Macron en juillet dernier : ce n’est pas aux vaccinés de supporter les contraintes créées par ceux qui s’y opposent", analyse Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos France, auprès du quotidien. Mais la mise en place d'un tel dispositif reste considérée comme illégale et passible d'un an de prison et 45.000 euros d'amende.