VIDÉO - "J'ai nagé avec des dauphins" : plus d'un Français sur dix ment à ses collègues sur ses week-ends

Mentir est un vilain défaut et pourtant nous ne sommes pas en reste ! Selon une étude réalisée par le site de voyages Lastminute, 11,2% des Français ont tendance à enjoliver la réalité lorsqu'on leur demande, pendant la pause-café du lundi matin, s'ils ont passé un bon week-end. Parmi les mensonges les plus fréquents, certains n'hésitent pas à inventer de toute pièce un départ en week-end (37%) ou à prétendre qu'ils ont travaillé tout le temps (17%). D'autres s'inventent des dîners entre amis ou assurent avoir pratiqué une activité sportive qui n'a pourtant eu lieu que dans leur tête (12%).





Plus étonnant, 15% des Français interrogés ont raconté avoir nagé avec des dauphins, 9% auraient escaladé une montage et 7% éteint un incendie. Tout aussi inattendu, 6% auraient été figurants dans une émission de télévision et 5% auraient même sauvé une vie.