Près de 9 catholiques sur 10 veulent une commission d’enquête pour lutter contre la pédophilie dans l’Église

Dans le détail, ce sont les 65 ans et plus qui la désirent le plus, avec 90% de réponses positives, contre un peu plus de 80% chez les moins de 25 ans. Côté bords politiques, ce sont les électeurs de la France insoumise qui plébiscitent le plus la démarche (94%), devant ceux de la République en marche (92%), du Rassemblement national (88%), des Républicains (88%) et du Parti socialiste (85%). Les Sénateurs PS, conduits par Patrick Kanner, vont, du reste, demander officiellement la création de cette commission dès ce mardi.