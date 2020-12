Seuls 44% des Français se disent prêts à se faire vacciner contre le Covid-19, un taux parmi les plus bas du monde

Alors que la campagne de vaccination débute ce dimanche en France, moins de la moitié des Français ont l'intention de se faire vacciner. Selon une enquête mondiale de BVA et du réseau WIN réalisée dans 32 pays et publiée ce dimanche 27 décembre dans le Journal du dimanche, à la question "Quand le vaccin contre le coronavirus sera disponible, vous ferez-vous vacciner ?", seuls 44% des Français répondent à la positive.

Un taux conforme à celui de l'étude CoviPrev menée depuis la mi-mars par Santé Publique France, et qui fait de la France l'un des seuls pays où les intentions de vaccination sont minoritaires avec le Liban (44%), la Croatie (41%) et la Serbie (38%). Et qui le place très loin des Vietnamiens (98%), des Danois (87%), des Britanniques (81%), des Italiens (70%), des Espagnols (66%), des Américains (67%) et des Allemands (65%).