Sortie des Tuche 3 : ces gagnants du Loto pour qui la chance a (très mal) tourné

Non, l'entrée dans le monde des riches n'est pas si aisée. Ce constat, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot l'avaient dressé en 2010 dans leur livre "Les millionnaires de la chance", fruit d'une enquête de deux ans auprès d'une centaine de gagnants du Loto.



Ces heureux vainqueurs "sont désarmés par cet argent qui leur échoit subitement", nous expliquaient alors dans une interview les deux sociologues, soulignant que si "en général, les gagnants, même de milieu modeste, arrivent à maîtriser", quelques uns "n’ont pas su contrôler ce qui leur arrivait et ont fait des bêtises". S'ils restent rares, les cas de gagnants du loto qui ont mal tourné occupent en effet régulièrement les médias ou les tribunaux : tout le monde n'a pas la chance, comme Jeff Tuche dans le troisième volet de la saga du même nom, d'avoir un destin présidentiel. A l'occasion de la sortie du film en salles ce mercredi, LCI vous propose de retracer les histoires de quelques uns de ces millionnaires qui ont déchanté.



► Une famille pas vraiment reconnaissante

La presse britannique rapportait en 2016 l'histoire de Gillian Bayford, 43 ans, qui avec son mari avait emporté en 2012 la somme record de 187 millions d'euros. Sa famille, à qui elle disait avoir donné pas moins de 25 millions d'euros, lui avait ensuite tourné le dos : elle n'a même pas été invitée au mariage de son frère. “Ils n'arrêtaient pas de me contacter pour que je leur en donne plus. Ils ont déjà acheté des maisons et des voitures, mais ils en voulaient toujours plus”, a raconté cette femme originaire de Dundee, en Ecosse, pour expliquer la rupture avec ses proches. Cerise sur ce triste gâteau : son couple a explosé, son mari étant parti pour refaire sa vie avec une autre... Au moins, le compte en banque de Gillian Bayford reste encore bien garni.





► Le destin brisé du boucher de Bègles

Son gain reste le plus gros jamais encaissé en Gironde. Mais son magot lui aura coûté cher. En 2004, Pascal Brun, boucher à Bègles, avait quitté son travail après avoir touché, une semaine avant Noël, 26,2 millions d'euros à l'Euromillions. Flambeur et amateur de voitures italiennes, il s'était ensuite surtout illustré au rayon faits divers, son histoire devenant emblématique des déboires des anciens grands gagnants. En 2009 ainsi, il avait été condamné à trois mois de prison ferme après avoir été retrouvé au volant de sa Ferrari avec deux grammes d'alcool dans le sang (c'était un récidiviste), et avoir tenté de corrompre les policiers pour qu'ils passent l'éponge. La même année, ses proches avaient raconté au JDD que ce gagnant très médiatisé s'était fait cambrioler, "bousculer et insulter dans la rue", et qu'il s'était fait voler 20.000 euros par un artisan venu faire des travaux chez lui. Son frère, qu'il avait aidé à acheter un hôtel, avait également dû se lancer dans une longue procédure contre sa banque, l'opération immobilière ayant tourné au fiasco. En juillet dernier, Pascal Brun est décédé d'un cancer du poumon.