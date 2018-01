SOS Villages a sauvé une épicerie de la fermeture en Gironde

Depuis le début de l'opération SOS Villages, des milliers d'annonces ont été postées et plusieurs commerces ont été sauvés. C'est le cas de cette épicerie de Castillon-de-Castets, dans le département de la Gironde. Dans le souci de voir perdurer et évoluer ce rare commerce du village, Dominique Guinamard, son propriétaire, a lancé un appel d'offre sur le site de TF1 consacré à SOS Villages. Très vite, les propositions ont afflué et Dominique a pu trouver un repreneur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernault sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.