SOS Villages : l'auberge de l'Alesani rouvre ses portes

Après plus d'un an de fermeture et le passage de trois gérants en l'espace de quelques années, l'auberge de l'Alesani rouvre enfin ses portes. Grâce à l'opération SOS Villages, Caroline et Walter ont repris l'établissement. Depuis, le couple a fait revivre le lieu et attirent de plus en plus de clients.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.