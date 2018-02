Sous la neige, Paris prend un nouveau visage

Paris s'est réveillée différente ce mercredi 7 février. De la Défense au pont Alexandre-III, la ville a été recouverte d'un manteau blanc. Et sous la neige, les Buttes-Chaumont sont méconnaissables. Pourtant, ce matin, certains Parisiens ont tenu à rejoindre leurs bureaux coûte que coûte. D'autres ont juste voulu profiter des nouveaux paysages qu'offrait la ville.



