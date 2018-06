Dénonçant de "violentes attaques", la patronne de la SPA claque la porte

La SPA - qui compte 650 salariés et s'appuie sur 4.000 bénévoles - traverse depuis plusieurs mois une crise en son sommet. Celle-ci a été marquée par le licenciement, décidé en début d'année, de plusieurs responsables - notamment des directeurs général, administratif et financier. "Ces personnes ont adopté des attitudes incompatibles avec leurs fonctions et l'éthique de la SPA. Elles ont fait preuve d'un intolérable irrespect envers des donateurs, des salariés, des bénévoles et moi-même. Leur licenciement a été décidé à l'unanimité en conseil d'administration", affirme Natacha Harry, précisant que des recrutements sont en cours.





Natacha Harry, qui préside la SPA depuis 2013 et avait été réélue en 2016, assure que sa décision n'est pas liée au contrôle en cours de l'Agence française anticorruption, dont le rapport est attendu à l'automne. "Ces contrôles sont classiques et normaux pour une grande association reconnue d'utilité publique avec 650 salariés et un budget de fonctionnement de 67 millions d’euros. Ils nous permettent aussi de progresser", déclare-t-elle au JDD.