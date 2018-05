Connaissez-vous le plogging, ce nouveau sport écolo qui fait de plus en plus d'adeptes ?

Il est désormais possible de prendre soin de la planète tout en prenant soin de notre corps. Et l'idée vient une nouvelle fois de nos amis Suédois. Il suffit d'un dossard, de gants et d'un sac poubelle pour découvrir les mille et une vertus du "plogging". En ramassant les déchets, tous ces ploggeurs que nous avons suivis avec nos caméras (voir vidéo ci-dessus) enchaînent squats et changements de rythme sur des kilomètres. Ils courent plus et ne reçoivent aucune médaille à l'arrivée mais ces sportifs engagés affichent fièrement leur devise : "rester en forme dans un environnement un peu plus sain".