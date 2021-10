"Squid Game" : faut-il vraiment craindre un phénomène d'imitation dans les cours de récré ?

Dans cette série sud-coréenne qui offre à Netflix le meilleur démarrage de son histoire , les personnages, surendettés, espèrent gagner le gros lot en jouant à des jeux de cour de récréation, comme le très innocent : “un-deux-trois-soleil”. Mais dans Squid Games, les perdants… sont exécutés sans pitié. Des actes de brutalité ont déjà été constatés dans plusieurs établissements, en France ou en Belgique notamment. Dans le reportage de TF1, un petit garçon témoigne par exemple de ce qu’il a observé dans son collège, chez des élèves un peu plus âgés que lui : "Il y a des gens en 3e et 4e, ils font un, deux, trois, soleil… et après ils se tapent", confie-t-il un peu hésitant.

Si on ne peut pas encore quantifier les cas constatés d’imitation de ce jeu impitoyable, où perdre c’est mourir, le gouvernement s’en alarme assez pour que, après Jean-Michel Blanquer il y a quelques jours, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot en appelle "à la responsabilité des parents" ce lundi matin sur France Info . Il y a des enfants "qui ont une capacité de jeu que les autres n’ont pas, qui vont être capables de faire la différence entre fiction et réalité, alors que pour d’autres c’est pris de plein fouet, avec du coup un impact traumatique potentiel", prévient de son côté auprès de TF1 le pédopsychiatre Patrice Huerre, qui conseille aux parents d'en discuter avec leurs enfants : "Ce n’est pas seulement interdire, ou limiter ou conseiller de ne pas regarder, mais ça va être de dire je sais que tu as des risques de rencontrer telle ou telle image".

Pour Michaël Stora, fondateur de l’Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, il ne faut toutefois pas passer à côté du sujet : "Une fois de plus", déplore-t-il, "il échappe aux adultes le fait que, globalement, les jeunes arrivent quand même à distinguer la fiction de la réalité".

Pour le psychologue consulté par LCI, "si les ados adorent cette série, c'est d'abord parce qu'elle est une critique ouverte, sanguinolente, et très bien faite de la société dans laquelle on vit". "L’adolescence", explique-t-il, "est cette période où on a la nostalgie de l’enfance et en même temps la peur de devenir adulte. D'où ces moments un peu régressifs de jeux d’enfant, mais dans lesquels on est adulte, donc avec un risque de mort. On l’avait déjà vu avec le “jeu du foulard”, par exemple". "À certains égards", conclut Michaël Stora, "Squid Game est une sorte de métaphore de ce qu'est l'adolescence : la mort symbolique de l'enfant et le risque d'une mort réelle".