Stagiaire dans une entreprise, suis-je concernée par le télétravail ? Le 20H vous répond

Pas forcément. La réponse se trouve dans le nouveau protocole des entreprises, disponible ici et qui s’applique depuis le début de la semaine. Malgré la reprise épidémique, le télétravail n’est pas obligatoire , mais simplement conseillé et à adapter en fonction du poste. "Les employeurs fixent les modalités de recours à ce mode d’organisation du travail", peut-on lire.

Ma fille est malade, mais ce n'est pas le Covid. Est-ce que sa maîtresse doit assurer l'école à distance pour elle ?

Non, c’est à vous de vous organiser pour rattraper les cours. L’école à distance est vraiment liée au Covid et à ses perturbations. D’ailleurs le concept est né lors de la première vague épidémique, en mars 2020, quand toutes les écoles étaient fermées ! Aujourd’hui, si l’on s’en tient au nouveau protocole du ministère de l’Éducation nationale, il y a trois cas de figure qui justifient la mise en place de l’école à distance : une classe fermée pour cause de cluster, un élève positif ou un cas contact.

En pratique, "si l’enseignant met en place l’école à distance pour des camarades de votre enfant qui souffrent bel et bien du Covid, il peut tout à faire en faire bénéficier également votre fille", tempère le ministère… Mais cela repose uniquement sur sa bonne volonté !

Il n'y a pas de cas positif dans la classe de mon fils. L'école peut-elle me demander de le faire tester quand même, par précaution ?

Non, là aussi, c’est très encadré, comme le précise le nouveau protocole du ministère de l’Éducation nationale. Pour que l’école vous réclame un test, à réaliser hors du temps scolaire, il faut qu’il y ait au moins un cas de Covid dans la classe, en d’autres termes que votre enfant soit cas contact. Et encore ce n’est pas obligatoire, c’est juste une condition pour pouvoir revenir et suivre les cours en présentiel. Sinon, nous venons de le voir, le dispositif de l’école à distance s’applique.

En revanche, par précaution, un établissement scolaire peut organiser, dans ses murs, une campagne de dépistage salivaire, à destination des élèves. Dans ce cas, les parents sont prévenus à l’avance et ils doivent, là aussi, donner leur feu vert pour que leur enfant soit testé.