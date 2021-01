Star du poker, le Français Ivan Deyra accusé de triche et renvoyé de son équipe

Avec son compte principal, il ne tarde pas à être éliminé, mais sous l'identité "MATIVANAO", empruntée à son paternel, le professionnel brille. Au point de remporter le tournoi... Et les 83.000 euros promis au vainqueur. Une belle performance, que Winamax a décrit en ces termes à l'issue de la table finale : "Ce joueur jusqu'ici inconnu de nos services (sous ce pseudo en tout cas) remporte le plus gros gain de cette soirée inaugurale".

Faute de pouvoir jouer dans des casinos, bon nombre de joueurs se tournent en cette période vers les parties en ligne. Ivan Deyra en fait partie, et a disputé le 4 janvier un tournoi organisé par la plateforme Winamax. Il faut préciser que le joueur français est sponsorisé par cette marque, qui rassemble de grands talents du poker dans une équipe professionnelle. Rien n'interdisait à "ValueMerguez" de jouer ce jour-là, et il s'est acquitté comme les autres participants des 2000 euros de frais d'entrée. Problème : Ivan Deyra s'est aussi enregistré avec le compte de son père pour le même tournoi, multipliant de fait ses chances de victoire. Une pratique totalement interdite et passible de sanctions lourdes.

Quelques jours plus tard, des soupçons vont pourtant émerger. La plateforme se penche sur l'historique des parties disputées par le compte MATIVANAO et observe que ce joueur ne participait d'ordinaire qu'à des parties où les frais d'entrée ne dépassaient pas 1 euro. Et constate que du jour au lendemain, il débourse 2000 euros pour se joindre à un tournoi très relevé, se payant le luxe de le remporter. Les résultats sont alors gelés et les investigations permettent rapidement d'identifier la tricherie. Ivan Deyra était bien aux manettes de ce second compte, ce qui est totalement interdit par les règlements. La sanction est immédiate puisque le joueur est exclu du team pro formé par Winamax, tandis que ses gains sont répartis de manière équitable auprès des autres participants.

Ivan Deyra a tenté de s'expliquer, arguant qu'au moment des faits, il joue "sans vraiment réfléchir aux conséquences de ce qui représente pourtant une erreur" de sa part. Et ajoute qu'il était alors qu'il avait "trop faim de cartes", après deux semaines passées sans jouer en décembre. Le fait d'avoir gagné le tournoi a évidemment attiré l'attention : par "malchance" dit-il, le voilà vainqueur, "sur l'autre compte", celui de son père, "sans vraiment mesurer les conséquences possibles". La suite des événements s'enchaîne rapidement, aboutissant à son renvoi.

Si une bonne partie de la communauté poker française a été sous le choc après ces annonces (des cas de triche étant particulièrement rares chez les professionnels), cette affaire a au moins permis de constater que les dispositifs de contrôle mis en œuvre par les plateformes se révélaient efficaces. Un épisode dont se serait néanmoins bien passé Winamax, qui perd un ambassadeur et un joueur prometteur. Du côté d'Ivan Deyra, on estime qu'il s'agit d'une décision "logique et compréhensible". Si sa carrière sera à n'en pas douter bouleversé, il convient de préciser qu'une bonne partie de ses gains en carrière ont été réalisés "en live", à des tables de jeux traditionnelles. Et que dans ce contexte, ses victoires ne souffraient aucun soupçon de triche.