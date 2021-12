Statue de Napoléon à Rouen : les habitants votent pour clore la polémique

Après la polémique, la question se règle dans les urnes. Depuis ce lundi et jusqu'à mercredi, les habitants de Rouen de plus de 16 ans ont été invités à dire s'ils sont pour ou contre le réaménagement de la place municipale de leur ville via un vote en ligne. Ce projet concerne notamment le possible remplacement de la statue équestre de Napoléon 1er qui trônait jusque-là au centre de la place, et ce, depuis 150 ans.