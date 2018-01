Strasbourg : des photos intimes d’une cinquantaine d’adolescentes diffusées sur Snapchat

En attendant, les adolescentes victimes vivent un enfer. Outre les insultes et les photos, chaque post publié est accompagné de leur identité complète : nom, prénom, ville, quartier, établissement scolaire et même numéro de téléphone. "Quand je suis arrivée en cours, je faisais comme si de rien n'était. Des gens de ma classe m'avaient envoyé les photos qu'ils avaient 'screenées' (capturées, ndlr). Je me sentais honteuse. Je savais qu'ils m'avaient vue. Quand ils me regardaient, ils ne voyaient que ça", raconte l’une des jeunes filles sous couvert d’anonymat. Au moins six lycées strasbourgeois et deux autres établissements de la région seraient concernés.





À noter que l’académie de Strasbourg indique avoir traité pas moins de 185 dossiers de signalement de harcèlement au cours de l'année scolaire 2016-2017. Des cas relevés pour la plupart dans les collèges (60%) et les écoles primaires (35%), loin devant les lycées (5%).