Strasbourg : vivre dans la première tour à énergie positive au monde, ça change quoi ?

La tour du quartier Danube est inspirée d'un bâtiment dijonnais construit par Elithis pour abriter son siège et inauguré en 2009. Conçu avec des matériaux plus récents et plus performants, l'édifice strasbourgeois produit 90,3 kilowatts/heure d’énergie primaire par mètre carré et par an (kWhep/m2.an) grâce à l’électricité photovoltaïque, pour une consommation de 80,8 kWhep/m2.an. Ses 20 centimètres de laine de verre sur les parois et sa forme "en aile d'avion", qui limite la prise au vent et maximise l'exposition au soleil, renforcent d'autant plus ses performances énergétiques.





Comble de cette prouesse architecturale, le coût de construction de ce bâtiment s'est révélé moins élevé, grâce aux matériaux choisis, que celui d'un bâtiment classique ou BBC (bâtiment basse consommation). Ainsi, le prix au mètre carré atteint 4.364 euros au sein des 63 logements, contre 4.700 dans les Black Swans, un ensemble de trois tours d'habitation BBC construit juste en face de la tour Elithis Danube. Aujourd'hui, Elithis compte multiplier les projets de ce genre en France et à l'étranger et souhaite que d'autres entreprises s'inspirent de leur initiative. Pour qu'un jour, peut-être, les villes ne soient plus synonymes de pollution.