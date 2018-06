Strasbourg : l'explosion d'un silo à grains fait trois blessés graves

Ce mercredi 6 juin 2018, peu avant 9h30, une explosion s'est produite dans un silo à grains du Port-du-Rhin à Strasbourg. Celle-ci a été immédiatement suivie d'un incendie. Très vite, une centaine de sapeurs-pompiers sont dépêchés sur les lieux et les forces de l'ordre ont évacué les bâtiments voisins. L'explosion serait liée à des travaux de maintenance mais son origine reste encore incertaine. Dix personnes ont été blessées, dont trois en urgence absolue.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du mercredi 6 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.