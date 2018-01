Submergée par le nombre d'appels, une association contre les violences faites aux femmes coupe son téléphone

L'unique association de défense des victimes de violences sexuelles au travail ne prendra plus de nouvel appel. C'est en tout cas ce qu'indique l'AVFT, ce mercredi 31 janvier, par voie de communiqué. La raison ? Un doublement du nombre de saisines de femmes victimes, depuis 2015, que ses effectifs ne parviennent plus à traiter correctement. Et qui lui impose, du moins momentanément, de raccrocher le combiné.





"À la suite de notre dernière réunion d'équipe, nous avons pris une décision aussi difficile qu'inévitable : celle de fermer l'accueil téléphonique de l'association jusqu'à nouvel ordre" peut-on lire dans le communiqué. "Submergée par un flot ininterrompu de saisines de femmes victimes de violences sexuelles au travail mais aussi de professionnel·les à la recherche d'informations, l'AVFT n'est en effet plus en mesure de répondre à tout le monde et d'assurer son travail de défense de nouvelles victimes."