Suicide de Krisztina Rády, l'ex-femme de Bertrand Cantat : l'enquête relancée ?

Une enquête parue dès 2013 avait révélé un message téléphonique laissé à ses parents par l'ancienne compagne de Bertrand Cantat. Dans ce message glaçant, la jeune femme en détresse évoquait des violences physiques et témoignait ainsi : "On ne peut s'en sortir saine et sauve, et cet état psychique n'est pas non plus propice pour bâtir une relation de couple".