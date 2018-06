Sur la façade de l'Assemblée nationale, Amnesty appelle à soutenir les réfugiés

Le projet de loi arrive au Sénat dans le contexte particulier de la crise du navire Aquarius et ses 630 migrants errant dans les eaux internationales. A L'Assemblée, le projet de loi a été adopté en première lecture fin avril après des débats très enflammés. Les Républicains et toute la gauche avaient voté contre. Du côté du Sénat, il fera l'objet d'un vote solennel de 26 juin et sera ensuite examiné par une commission mixte paritaire chargée de trouver une version commune aux deux chambres.