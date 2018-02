Surveillants de prison : rencontre avec les nouvelles recrues

Leur mouvement de grève aura duré plus de trois semaines. Il a pris fin mercredi avec le déblocage de la dernière prison. Les surveillants pénitentiaires réclamaient davantage de moyens et de meilleures conditions de travail. Hasard du calendrier, 430 gardiens issus de l'École nationale d'administration pénitentiaire (Enap) d'Agen ont achevé ce jeudi leur formation. Alors, comment voient-ils leur avenir dans ce métier, considéré comme très difficile ?



