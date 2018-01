Symbole de la culture à la suédoise, Ikea porte à 5 semaines la durée des congés paternité pour ses salariés français

Un beau geste, vis-à-vis des salariés, alors qu'Ikea France est empêtré, dans un tout autre dossier, dans une affaire judiciaire : le 11 janvier dernier, le parquet de Versailles a ainsi requis le renvoi en correctionnelle du géant suédois, accusé de s'être illégalement renseigné sur certains de ses salariés avec la complicité de policiers. Une action en justice qui fait suite à des révélations en 2012, du Canard enchaîné, selon qui la direction de l'entreprise aurait mis en place un système structuré de surveillance de certains salariés, notamment ceux à l'activité syndicale jugée embarrassante.





L'enseigne est notamment soupçonnée d'avoir passé un "contrat" avec des policiers ayant accès au "STIC", vaste fichier policier répertoriant les auteurs et victimes d'infractions, afin qu'ils leur transmettent des données confidentielles. Les syndicats accusent également la direction d'Ikea France d'avoir recruté des "implants", des comédiens dont la seule mission était d'espionner leurs collègues et de rédiger des rapports. Dans la foulée des premières révélations, Ikea avait annoncé des mesures éthiques visant à redorer le blason de l'entreprise, qui compte en France 33 magasins et 10.000 salariés, et à tirer les leçons de ce scandale.