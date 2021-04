Tabac : les taxes ont rapporté 15,3 milliards d'euros en 2020, du jamais vu

Autre explication, elle aussi liée à la crise : les trafics et la contrebande ont souffert. Les agents des Douanes ont ainsi intercepté 285 tonnes de tabac sur le territoire et en haute mer en 2020 et quasiment rien à l’étranger, contre 382 tonnes en tout en 2019. "La baisse s’explique notamment par la crise et les restrictions de circulation qui ont affecté tous les trafics, obligeant les réseaux criminels à réorganiser leurs filières", indique le rapport.