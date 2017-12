Table de Noël : surprenez vos convives avec des recettes en trompe-l'œil !

À deux jours de Noël, vous êtes sûrement en plein préparatif de votre repas. Vous êtes peut-être désespéré à l'idée de proposer comme tous les ans les traditionnels foie gras et saumon fumé. Eh bien, il vous est possible de surprendre vos convives avec ces mêmes fondamentaux, mais en changeant les règles. Au menu : du foie gras sucré ou encore une bûche salée.



