Tâches ménagères : 10 signes qui montrent que vous en faites trop !

- Vous êtes tout le temps stressé





La journée de travail terminée, le stress ne vous quitte pas. Une fois la porte de votre domicile franchie, vous croulez sous les choses à faire. La vaisselle déborde de l’évier, le linge ne cesse de s’accumuler dans la panière… bref, vous ne savez plus où donner de la tête et cela vous met une boule au ventre.





- Vous êtes irritable





Vous aviez demandé à votre aîné de vider le lave-vaisselle, mais accaparé par son jeu vidéo, il a oublié de le faire. Ni une ni deux, votre sang ne fait qu’un tour et vous vous mettez en pétard. Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, vous allez le vider ce lave-vaisselle, mais avec fracas ! L’épuisement est souvent lié à une hyperactivité émotionnelle.





- Vous n’avez plus d’énergie





Vous êtes tout le temps épuisé, et même une bonne nuit de sommeil n’y fait rien ? Si vous vous sentez fatigué dès le lever, en pensant à tout ce que vous avez à faire dans la journée, il est peut-être temps de lever le pied et de déléguer.





- Vous n’échangez plus avec votre famille





En quelques heures, vous avez réussi à faire les courses, un peu de ménage, à préparer le repas. Vous pouvez souffler, car les besoins vitaux de votre petite tribu vont pouvoir être assouvis. En revanche, vous n’avez pas eu le temps d’échanger et de partager des moments avec votre moitié et vos enfants.





- Vous oubliez tout





Vous êtes allé dans la salle de bains, mais sans vous rappeler ce que vous étiez venu y faire ? La panière à linge vous remémore qu’il va falloir faire tourner une machine. Problème : vous n’avez plus de lessive en stock et vous avez oublié d’en racheter. Ne plus se souvenir des choses est un signe d’épuisement.





- Vous êtes souvent malade





Quand la fatigue prend le dessus, le corps se met à parler. Vous pouvez alors vous sentir migraineux ou encore attraper tous les virus qui traînent. Et pour cause, le système immunitaire s’affaiblit quand le manque de repos se fait sentir.





- Vous grignotez ou ne mangez plus





Les troubles de l’alimentation peuvent être liés à un stress quotidien. Certains vont avoir l’appétit coupé quand d’autres vont grignoter des aliments bien gras et sucrés pour tenter de se remettre d’aplomb.





- Vous n’avez plus envie de rien





Par manque d’énergie, vous n’avez pas envie d’accompagner vos enfants au parc le dimanche après-midi ? Vous préférez vous reposer au fond de votre lit, mais sans votre conjoint, car votre libido est au point mort.





- Vous avez du mal à dormir





L’appréhension de la journée du lendemain est source de stress. Ce même facteur peut vous empêcher de trouver le sommeil une fois la nuit tombée ou provoque des insomnies en pleine nuit.





- Vous êtes de plus en plus maladroit





Vous venez de renverser votre café sur votre chemise blanche tout juste enfilée ? Lorsqu’on en fait trop et qu’on est fatigué, la maladresse est bien souvent au rendez-vous. Prenez 10 minutes. Votre conjoint peut tout à fait gérer le petit-déjeuner de vos bambins.