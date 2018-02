Tarn-et-Garonne : des agriculteurs en colère bloquent l'autoroute

Des dizaines d'agriculteurs du Tarn-et-Garonne se mobilisent pour protester contre la modification de la carte des "zones défavorisées". Cette mesure leur fera perdre le droit à une subvention européenne. Depuis plusieurs jours, ils ont pris possession du rond-point d'accès à l'autoroute et bloquent la circulation dans les deux sens.



