Tatoos et radiocassettes... voici les jouets stars de Noël (d'il y a 20 ans)

Une cassette audio ou vidéo, le petit portable de Motorola, un bipper ou encore un PC, la technologie s'est invitée dans les fêtes de Noël à partir de 1998. Dans les années 2000, ce sont les jouets bardés d'électronique qui font leur apparition. La technologie n'a cessé d'évoluer depuis et en 2007, l'ère digitale a commencé avec la révolution "smartphone" et les télévisions avec leurs écrans qui changent de dimension.



