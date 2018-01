Tatouage gaulois et veste "grand chef"... trois faits que vous ignoriez (peut-être) sur Paul Bocuse

On connaît de "Monsieur Paul", mort ce samedi 20 janvier à l'âge de 91 ans, sa poularde de bresse demi-deuil en vessie, sa soupe aux truffes noires VGE, composée en 1975 pour le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, et son surnom de "pape de la gastronomie". Mais, alors que les déclarations et hommages du milieu culinaire - et au-delà - se succèdent, les anecdotes moins populaires qui ont émaillé le parcours hors norme de ce géant de la cuisine refont surface.





Connaissez-vous par exemple la signification historique du tatouage en forme de coq qu'il porte à l'épaule gauche ? Savez-vous qu'il a inspiré le costume des chefs français d'aujourd'hui ? On vous explique.