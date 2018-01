Téléphone au volant : le gouvernement va annoncer une trentaine de mesures visant à renforcer les sanctions

Quatrième cause d'accident de la route, le téléphone au volant est aujourd'hui puni d'un retrait de 3 points et d'une amende de 135 euros si vous êtes pris en flagrant délit. Depuis un an, les caméras de vidéo-verbalisation peuvent sanctionner l'utilisation du téléphone au volant. Pour le moment, aucun chiffre public n'a filtré concernant les résultats de ces sanctions.





Selon la Ligue contre la violence routière, il y a, en moyenne 10 sanctions répertoriées pour cette infraction, par département et par jour. La Prévention routière avançait il y a quelques mois que près d'un automobiliste sur deux conduisait avec un téléphone à la main.