Téléphoner au volant : bientôt sanctionné par une suspension de permis ?

Selon la Prévention Routière, près d'un conducteur sur 2 utilise régulièrement son téléphone tout en conduisant. Pourtant, cet acte est la cause d'un accident mortel sur 10. Pour y remédier, le gouvernement veut un durcissement des sanctions. Celles-ci peuvent aller jusqu’à la suspension du permis de conduire si une infraction venait à être commise smartphone en main.



