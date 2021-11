Télétravail : les transports franciliens surutilisés le mardi, délaissés le vendredi

Si les écarts de fréquentation entre les jours ouvrés existaient déjà avant la pandémie, le déséquilibre "s'est considérablement accentué" depuis, conclut une étude de l'Institut Paris Région, l'agence d'urbanisme régionale, présentée mardi. Si la fréquentation des transports en commun ferrés d'Ile-de-France est revenue, en septembre et octobre, à 80% de celle de l'avant-Covid, "on a toujours des suroccupations, surtout le mardi et jeudi", estime Sylvie Charles, directrice générale de SNCF Transilien associée à l'étude.

"Cet écart est vraisemblablement attribuable aux nouvelles habitudes du télétravail", estime l'Institut Paris Region. "Avant, le jour creux c'était le mercredi", traditionnel jour pour s'occuper des enfants, a souligné son directeur Fouad Awada. "Aujourd'hui, c'est le vendredi, (...) quand l'envie de prendre les transports est moins forte." Selon une simulation, la fréquentation le jeudi devrait augmenter pour dépasser à long terme celle du mercredi. "On risque d'avoir des trains trop chargés mardi et jeudi et de la place lundi et vendredi", a commenté Sylvie Charles.

L'étude préconise une réduction de la fréquentation "de 5 à 10%, selon les lignes, par rapport à la situation d'avant-Covid" et d'étendre aux jours ouvrés le "travail de lissage" des heures de pointe engagé avant la crise entre la région, les acteurs du transport et ceux drainant de nombreux déplacements (grandes entreprises, universités...).