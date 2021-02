VIDÉO - Menacé de mort après avoir défendu Samuel Paty, un professeur témoigne

Depuis, le professeur de philosophie vit sous escorte policière. "À l'entrée et à la sortie de l'établissement, les policiers m'accompagnent et vérifient que je ne suis pas suivi par une voiture. L'entrée du lycée est sécurisée." S'il assure ne pas vivre dans la peur, Didier Lemaire "vérifie" tout de même "que (ses) portières sont bien fermées" en sortant du lycée.

Le professeur décrit surtout une situation qui s'empire dans sa ville. "J'enseigne à Trappes depuis vingt ans, j'ai eu le temps de voir l'évolution de cette ville, de voir mes élèves se transformer", continue le professeur. "J'ai écrit une lettre au président de la République en 2018. Depuis, j'ai vu plus de transformation à Trappes qu'en 18 ans. [...] Il y a 20 ans, la synagogue brulait, les juifs puis un peu plus tard les Portugais s'en allaient (de Trappes). Aujourd'hui, ceux qui s'en vont sont les musulmans modérés et les athées. Il n'y a pas un seul coiffeur mixte à Trappes. Les femmes maghrébines ne peuvent pas entrer dans un café."

S'il continue de travailler dans son lycée, Didier Lemaire sait que sa situation "est vraiment problématique". Mais il ne semble pas résigné. "Je ne sais pas encore ce qu'il en sera pour moi demain. On me propose manifestement un déplacement dans un autre établissement", ce qui serait pour lui "une manière de nier le problème." "Je ne peux pas l'accepter, je souhaiterais rester. Mais ce n'est plus possible, ou alors il va falloir renforcer ma sécurité", conclut-il.