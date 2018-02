Témoignage du réalisateur des Jeux olympiques d'hiver de 1968 de Grenoble

Dès son enfance, Jack Lesage rêve de voir le monde dans l'oeil d'une caméra. En 1964, c'est à lui que le maire de Grenoble demande de réaliser le film de candidature de la ville aux Jeux olympiques. Un souvenir qui a marqué sa vie. Aujourd'hui les 300 films de Jack Lesage ont été numérisés et considérés comme un trésor du patrimoine. Ils sont actuellement conservés à la bibliothèque de Grenoble et visionnables gratuitement sur internet. Toujours friand des sports d'hiver, il sera devant sa télévision lors des Jeux olympiques d'hiver en Corée du sud.



