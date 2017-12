Tempête Bruno : deux personnes décèdent après de fortes rafales en Espagne

Onze provinces espagnoles étaient placées en état d'alerte mercredi, selon les services météorologiques, dans le nord (Galice, Pays basque, Asturies) et dans l'est du pays. Des vents jusqu'à 120 km/h et des vagues de dix mètres ont été enregistrés.





Les vents violents ont causé des chutes de mobilier urbain, de panneaux de circulation, de décorations de Noël et de branches d'arbres.