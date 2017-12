Tempête "Carmen" : "On va avoir des vagues de plus de 7 mètres sur le littoral atlantique"

La tempête va aborder la France par l'ouest en fin de nuit puis elle va se développer entre les côtes de la Manche et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avant de se décaler vers l'intérieur des terres et glisser vers les régions de l'Est en fin de journée. Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h et de fortes vagues sont attendues sur la façade atlantique et les côtes de la Manche. La façade atlantique sera la plus exposée aux vents tempêtueux. Sur l'ïle de France, des bourrasques de 90km/h souffleront.