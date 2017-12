Tempête Carmen : la France sera balayée par des vents violents pour le 1er de l'An

Les premières heures de 2018 seront agitées. Températures plutôt douces, vents violents et des précipitations fortes : c'est ce qui nous promet Météo France pour ce week-end du Nouvel an. La tempête fraîchement baptisée "Carmen" arrive donc sur le pays et va balayer la France le lundi 1er janvier avec des vents très violents, notamment sur la façade Atlantique.





Depuis vendredi, déjà, les côtes bretonnes sont balayées par des bourrasques allant de 90 à 100 km/h. Un événement venteux très localisé, sur les communes finistériennes de Cléder et Sibiril, a d'ailleurs fait de nombreux dégâts matériels et blessé gravement un homme de 60 ans : il a été heurté par un trampoline qui s'était envolé avec le vent, selon les pompiers, qui l'ont pris en charge et transporté à l'hôpital de Brest.