Tempête Eleanor : la Seine va continuer de monter ce week-end à Paris, les précautions à prendre

A Rouen, la Seine, le fleuve a déjà atteint son pic en se stabilisant à 9,67 m jeudi, selon le Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACEDPC) de Seine-Maritime. Les quais réservés aux piétons, rive droite et rive gauche, ont été entièrement inondés. Certains passages routiers ont eux aussi été submergés et fermés à la circulation. Des itinéraires de déviations ont été mis en place le temps de la décrue. Certaines infrastructures situées en bord de Seine, comme des centres sportifs, ont aussi fermé leurs portes dans l’après-midi. A Duclair, le niveau de l’eau est monté à 9,36 m, occasionnant la fermeture temporaire de la RD 982. Malgré la baisse du niveau de l’eau, la zone Seine aval reste pour le moment placée en vigilance orange en matière de risque inondation.