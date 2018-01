Tempête Eleanor : la station de Val Thorens a fermé une partie de ses pistes

La tempête Eleanor déferle sur les stations de ski de Savoie. On attend des rafales jusqu'à 180 km/h en altitude. Par précaution, la station de Val Thorens a fermé une partie de ses pistes. La neige s'abat violemment, soufflée par des vents à 140 km/h. Le risque d'avalanche est de 4/5.



