Tempête Eleanor : le trafic est perturbé dans le Nord de la France

Ce 3 janvier 2018, suite aux intempéries, la circulation des trains est totalement interrompue au Havre. Balayé par les vents, le pont de Normandie a été partiellement interdit au trafic. Des chutes d'arbres et de branches ont également perturbé le trafic sur route. Les TGV, quant à eux, sont toujours en marche malgré quelques retards.



