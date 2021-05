Tensions au Proche-Orient : Gérald Darmanin veut interdire les manifestations pro-palestiniennes samedi à Paris

Alors que la situation ne cesse de s'envenimer entre Israël et la bande de Gaza, Gérald Darmanin veut éviter qu'elle ne mette le feu aux poudres en France. Dans un tweet publié ce jeudi après-midi, il indique avoir demandé au Préfet de police de Paris "d'interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient", précisant que la consigne a été donnée aux Préfets "d'être particulièrement vigilants et fermes". "De graves troubles à l'ordre public furent constatés en 2014", rappelle le ministre de l'Intérieur.

Dans un télégramme envoyé à l'ensemble des préfets et consulté par l'AFP, le ministre leur demande de "mobiliser les services de renseignement" pour "assurer le suivi de ces mouvements" et "anticiper les risques de débordement". Et de "ne pas hésiter" à "interdire" les manifestations si leurs déclarations sont "hors délai", représentent un risque de "troubles à l'ordre public" ou ne "respectent pas les règles de l'état d'urgence sanitaire".

"La France, seul pays au monde où sont interdites toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens et de protestation contre le gouvernement d'extrême droite israélien", a réagi dans un tweet le député LFI Jean-Luc Mélenchon. "C'est évidemment dans le seul but de provoquer des incidents et pouvoir stigmatiser cette cause", a-t-il ajouté.

En juillet 2014, plusieurs manifestations avaient été organisées en France, pour dénoncer l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Le 19 juillet de cette année notamment, plusieurs milliers de militants pro-palestiniens s'étaient regroupés dans le quartier de Barbès, au nord de la capitale, malgré l'interdiction prononcée par les autorités. Le rassemblement avait dégénéré rapidement, laissant place à des heures d'émeutes urbaines. Quelques jours plus tard, lors d'un nouveau rassemblement, sur la place de la République, des casseurs avaient à nouveau affronté les forces de l'ordre en marge d'une manifestation et 41 personnes avaient été interpellées.